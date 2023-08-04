​Молодые жители Сургутского района получат новую профессию бесплатно

В Сургутском районе 150 человек в возрасте от 14 до 35 бесплатно получат новую профессию в 2023 году. Проект «ПрофМК», помогающий молодым людям приобрести новые теоретические и практические знания, реализуется в молодежных центрах муниципалитета второй год, сообщили в пресс-службе местной мэрии.

Молодежь Сургутского района может пройти бесплатное обучение по пяти направлениям. А именно: «Вожатское мастерство», «Веб-разработка», «Графический дизайн», «Делопроизводство» и «Швейное дело». Обучение по каждому направлению длится около месяца. В программе - образовательные интенсивы, которые проходят как очно, так и заочно.

«Мы также продолжаем работать с Сургутским институтом экономики, управления и права. Документом, подтверждающим прохождение проекта «ПрофМК», станет сертификат или свидетельство о прохождении курса для молодежи от 14 до 18 лет и удостоверение о повышении квалификации для граждан 18-35 лет. Ребят ждет стажировка в организациях, после которой они получат характеристику своей работы», - прокомментировала директор МАУ Сургутского района «Районный молодежный центр» Екатерина Копаткина.

Для участия в проекте «ПрофМК» надо пройти регистрацию. Подробности - здесь.