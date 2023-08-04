На 18% выросло число пострадавших от укусов клещей югорчан за неделю

В ХМАО за неделю с 24 по 30 июля от укусов клещей пострадали 163 человека. Это на 18,1% больше по сравнению с предыдущей неделей. Всего с начала эпидемического сезона за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 4 914 человек, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Частота присасываний превышает среднеокружной уровень в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Нягани, Нефтеюганске, Урае, а также в Октябрьском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Нефтеюганском районах.

«В структуре мест присасывания на минувшей неделе доминируют лес – 32,28%, дачи – 29,49%, в черте городов, поселков – 19,68%, завозных – 14,65%, на кладбищах – 1,61, в парках и скверах – 1,59%, пляжи, набережные – 0,71%», - уточнили в пресс-службе ведомства.

С начала сезона на зараженность в ХМАО исследовали 2014 клещей, в том числе 1763 снятых с людей и 421 собранных в природе. Доля зараженных клещей составила 38,2%: вирусом клещевого энцефалита – 1,6%, клещевым боррелиозом – 34,4%, моноцитарным эрлихиозом человека – 5,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,0%.