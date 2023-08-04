6 лесных пожаров на площади 141 га тушат в ХМАО

В ХМАО, по данным на утро 4 августа, тушат 6 лесных пожаров на площади 141 га. Один пожар на площади 90 га зарегистрирован в Советском лесничестве, 4 пожара - в Белоярском и еще один - в Сургутском, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 160 ландшафтных пожаров, 510 лесных пожаров и 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

С 22 июля в округе отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.