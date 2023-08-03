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Сургутский район вошел в тройку лучших муниципалитетов Югры

Сургутский район вошел в тройку самых эффективных муниципалитетов ХМАО

Сургутский район вошел в тройку лучших муниципалитетов Югры
Фото: сайт администрации Сургутского района

Сургутский район стал одним из победителей регионального рейтинга органов местного самоуправления (ОМСУ) по итогам работы в 2022 году. В результате муниципалитет получил грант на развитие почти на 18 млн рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Уже четвертый раз Сургутский район в числе лидеров. Сегодня у нас 3-е место среди 22 муниципалитетов Югры и грант на развитие на 17,9 млн рублей. Департамент экономического развития Югры оценивал работу муниципалитетов по 41 показателю», - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Самый весомый критерий – удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ. Если в 2021 году удовлетворены работой местных властей были чуть больше половины жителей Сургутского района, то в 2022-м - уже 61,3%. К важным показателям также относится объем инвестиций в основной капитал – 2 362 306 рублей на одного человека, доля налоговых и неналоговых доходов бюджета – 6 726,0 млн рублей или 64,6 % собственных доходов.

Кроме того, муниципалитет занял первое место в рейтинге по доле жителей, систематически занимающихся спортом – 88 тысяч человек или 72,3 % от населения. А также вошел в число лидеров по числу занятых в малом и среднем бизнесе — 10,5 тысячи человек или 10,9%.

«И мы в числе лучших МО по доле жителей, которые в 2022 году улучшили свои жилищные условия – 868 семей, - добавил Андрей Трубецкой. - При оценке нашей работы учитывались результаты регионального инвестиционного рейтинга и рейтинга Югры по реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и предпринимателей. И там, и там у нас 1-е место, поэтому получили дополнительный балл в итоговую копилку, а в общем зачете – 3-е место».


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Сегодня в 14:51, просмотров: 238, комментариев: 0
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