Уголовное дело расследуют в ХМАО по факту исчезновения мужчины

В Урайском районе расследуют уголовное дело по факту исчезновения 47-летнего Алексея Хатина. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«01.03.2023 в утреннее время Хатин А.А. ушел из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, при этом Хатин А.А. не сообщал родственникам о своих намерениях сменить место жительства или длительно отсутствовать», - говорится в сообщении.

Приметы Алексея Хатина: рост около 170-175 см, худощавое телосложение, волосы короткие. Был одет в зеленую куртку и черные джинсы и сапоги.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, просят связаться со следователями из Урая по телефону 8 (34676) 2-35-10 либо с дежурным следователем следственного управления по круглосуточному телефону: 8-950-502-74-52. Также можно направить информацию через официальный аккаунт СК в соцсети «ВКонтакте».