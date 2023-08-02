В Нягани проверили новый железнодорожный вокзал перед сдачей в эксплуатацию

В Нягани готовят к сдаче в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал. Итоговая проверка объекта прошла накануне с участием замгубернатора Югры Азата Салехова. Участники делегации оценили ход работ на завершающем этапе строительства вокзала, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новое здание позволит увеличить пассажиропоток до 80 000 человек в год, ускорить процесс доставки товаров, а также улучшить условия логистики для различных отраслей промышленности. Вокзал планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре. Кроме того принято решение обустроить на привокзальной территории площадку для стоянки автобусов междугородних и внутренних сообщений.

«Мы в ближайшее время будем принимать объект в эксплуатацию. Уже сейчас заказываем соответствующее оборудование для организации работ по обслуживанию пассажиров. Наряду с этим последовательно приводим в порядок объекты железнодорожного хозяйства на станции Нягань», — отметил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.