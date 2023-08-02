1 325 югорских семей с начала года потратили маткапитал на оплату образования

В ХМАО 1 325 семей с начала 2023 года использовали материнский капитал на оплату образования. Деньги в объеме 84 млн рублей на эти цели перечислил Социальный фонд, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Средства государственной поддержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был не старше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию», - говорится в сообщении.

Также маткапитал можно потратить на курсы языков и вождения, на творческие и спортивные занятия, а также на услуги няни, работающей как ИП.

В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тысяч рублей, за второго ребенка — 775,6 тысяч рублей.