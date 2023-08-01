Жительница югорского поселка получила реальный срок за избиение отца и угрозы убить его

Березовский райсуд вынес обвинительный приговор 29-летней жительнице поселка Игрим. Она признана виновной в совершении нескольких преступлений: угрозе убийством и нанесении побоев, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Суд установил, что в мае этого года ранее судимая женщина, будучи нетрезвой, поссорилась со своим отцом и стала наносить ему множественные удары по голове и телу, а затем душить его. После этого она взяла нож и ударила мужчину по руке. Свои действия она сопровождала угрозами убить его. После этого пострадавший сообщил о произошедшем в полицию.

Суд приговорил сельчанку к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.