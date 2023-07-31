Губернатор Югры обсудит с жителями вопросы спорта

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой будет посвящен физической активности. «Уважаемые земляки, в преддверии Дня физкультурника приглашаю вас 11 августа в 12:00 присоединиться к прямой линии «Югра на пульсе: спорт и здоровый образ жизни», – обратилась губернатор к своей аудитории в социальных сетях. – Вместе обсудим развитие массового спорта в автономном округе, детско-юношеского спорта, реализацию программ по популяризации здорового образа жизни, подготовку сборных команд Югры, а также строительство спортивных объектов. Оценим реализацию в регионе нацпроекта «Демография» («Спорт – норма жизни»)».

Правила стандартные – вопросы, комментарии и пожелания по поводу темы эфира можно оставлять в соответствующих постах в разных социальных сетях, все они будут изучены специалистами. Самые актуальные и интересные попадут в эфир, а остальные отработают профильные структуры окружной и местной власти, а также Центр управления регионом.

Встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора Югры https://vk.com/nv_komarova, https://ok.ru/nv.komarova и в официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugra.