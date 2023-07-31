Прокуратура проверяет Utair из-за 11-часовой задержки рейса из Челябинска в Ханты-Мансийск

В аэропорту Челябинска почти на 11 часов задерживается рейс авиакомпании Utair в Ханты-Мансийск. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

«31.07.2023 в аэропорту г. Челябинска по технической причине произошла задержка вылета рейса 118 по маршруту Челябинск-Ханты-Мансийск авиакомпании "ЮТэйр". Время вылета по расписанию 05 часов 15 минут 31.07.2023, планируемое время вылета 16 часов 00 минут 31.07.2023», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на рейс зарегистрировано 48 пассажиров. Из них 28 человек разместили в гостинице.