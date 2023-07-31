В Югре бушуют семь лесных возгораний

В ХМАО с 24 по 31 июля ликвидировали 37 лесных пожаров и 5 ландшафтных возгораний. На данный момент пожарные тушат 7 лесных пожаров, которые бушуют в Аганском, Нижневартовском, Советском и Сургутском лесничествах.

«К их ликвидации и локализации привлечены 78 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспаса-Югории», главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», – прокомментировали в депнедрах региона.

Всего с начала пожароопасного периода в округе ликвидировали:

159 ландшафтных пожара на площади 26314,83 га;

494 лесных пожаров на площади 49663,41 га;

6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

С 22 июля в Югре отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.