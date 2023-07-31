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Югорчанин со средней зарплатой может позволить себе чуть больше 1800 литров бензина

Югра попала в ТОП-5 по доступности топлива среди регионов России

Югорчанин со средней зарплатой может позволить себе чуть больше 1800 литров бензина
Фото: ru.freepik.com

В Югре цена бензина дешевле, чем в других муниципалитетах страны. Так, по доступности топлива регион занимает пятую строчку рейтинга. На первом месте оказался ЯНАО. В тройку лидеров попали Москва и Чукотка. Четвертое место занял Ненецкий автономный округ. Об этом сообщили эксперты РИА Новости.

По информации издания, стоимость бензина АИ-92 в июне в ХМАО составила 46,67 рублей за литр. Житель округа со средней зарплатой может позволить за эту сумму 1868 литров.

Аналитики отмечают, что цены на бензин выросли практически во всех регионах, однако доходы населения также поднялись.

Наиболее дорогое топливо оказалось в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 325, комментариев: 0
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