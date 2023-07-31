68 многоквартирных домов добавили в программу капремонта в Югре

В ХМАО актуализировали программу капитального ремонта многоквартирных домов. В список добавили 68 многоквартирников, сообщается на сайте фонда.

«Сейчас в программе 6 262 дома. Включено 68 многоквартирников. Это новостройки и дома, не включенные ранее. Больше всего в Сургуте - 14, Сургутском районе и Ханты-Мансийске - по 12 в каждом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже вторая в текущем году актуация программы капремонта. Процедура проводится по мере необходимости, но не реже одного раз в год.

Посмотреть перечень домов, которые планируется отремонтировать в 2023-2025 годах, а также перечень работ можно на официальном сайте Югорского фонда капремонта в разделе «Законодательство».