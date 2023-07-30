В Тюменской области, ХМАО и на Ямале сократилось число фальшивых денег

Количество выявленных фальшивых денег в Западной Сибири уменьшается: за первое полугодие 2023 года в Тюменской области, Югре и на Ямале банки изъяли всего 30 таких банкнот на сумму 111 тысяч рублей. По данным отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка, это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты самого крупного номинала — 5000 рублей: 20 штук, или 67 процентов всех подделок, — отмечают специалисты. — Выявлены также по три поддельных банкноты номиналами 2000, 1000 и 500 рублей и одна подделка номиналом 100 рублей. Больше всего фальшивок обнаружено на юге Тюменской области — 16 штук, в Югре изъяли 10 штук, на Ямале четыре штуки».

Напомним, что банкноты имеют множество защитных признаков, и чтобы не получить фальшивку, имеет смысл проверять как минимум три из них — например, водяные знаки, защитную нить, микроперфорацию, повышенный рельеф некоторых элементов.

«Не стоит пытаться сбыть кому-либо попавшую к вам фальшивку, это противозаконно, — предостерегают в Центробанке. — В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Подозрительную купюру можно бесплатно сдать на экспертизу в любой коммерческий банк».