Жители Югры, проведшие счастливое детство, хорошо зарабатывают

Счастливое детство — залог финансового благополучия: к этому выводу пришли исследователи сервиса SuperJob, опросившие пользователей из Югры. Так, 47 процентов югорчан заявили, что очень довольны своим детство, еще 40 процентов считает, что детство было скорее счастливым, и четыре процента уверены: оно было несчастным.

Опросив респондентов об их уровне доходов, исследователи отметили, что те, кто сегодня зарабатывает от 80 тысяч рублей ежемесячно, делятся воспоминаниями о наполненном радостью детстве чаще, чем те, кто зарабатывают менее 50 тысяч рублей — 84 и 71 процент соответственно.

Мужчины вспоминают детские годы как время счастья и беззаботности чаще, чем женщины — 85 процентов против 77 процентов соответственно. Еще одна параллель: люди с детьми вспоминают о безоблачных годах детства чаще, чем бездетные — 43 и 34 процента соответственно.