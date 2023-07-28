Житель Нефтеюганска нарвался на мошенников при попытке купить липовые права

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 31-летний местный житель, который решил купить водительское удостоверение в интернете, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Мужчина рассказал полицейским, что увидел сообщение о продаже водительских прав на одном из известных сайтов бесплатных объявлений. Продавец заверил югорчанина, что предоставит ему нужный документ в течение нескольких дней без фактического обучения.

«Мужчина согласился на предложенные условия и перевел на неизвестный счет 45 тысяч рублей. После этого попытки дозвониться до продавца были безрезультатными», - рассказали в пресс-службе полиции.