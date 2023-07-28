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​Югра будет выстраивать партнерство со странами Африки

Делегация Югры работает на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге

​Югра будет выстраивать партнерство со странами Африки
Фото admhmao.ru

Делегация Югры под руководством Натальи Комаровой участвует в экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка», проходящем в Санкт-Петербурге. Губернатор презентовала возможности и заинтересованность автономного округа в расширении международного сотрудничества на сессии «Креативизация экономики: развитие культурных продуктов и брендов». Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, там участники обсудили совместные творческие проекты России и стран Африки, а также расширение работы в сфере искусства, науки и технологий.

«Югра заинтересована в развитии партнерства со странами Африки. Нас объединяет приоритет – сохранение традиций, знаний самобытных народов с богатым историко-культурным наследием, – отметила Наталья Комарова в ходе своего выступления. – У продуктов креативных индустрий автономного округа свои образ, голос. Они опираются на культурный код коренных народов Севера, передаются современникам при использовании этнических элементов национальной символики, при производстве одежды, аксессуаров, сувенирной и туристической продукции. Наши товаропроизводители могут продвигать свою продукцию под единым брендом «Сделано в Югре!»

Впрочем, некоторые контакты со странами Африки у Югры уже имеются – например, представители «черного континента» регулярно участвуют в международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. Кроме того, Наталья Комарова пригласила участников питерского гуманитарного форума принять участие в фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в 2024 году, и в принципе посетить автономный округ.

«У нас в регионе принято говорить: «Увидеть Югру – влюбиться в Россию». Это не только туристический слоган, но и бренд. Капитализация брендов, слоганов и наименований – это общемировая практика, которая может быть усилена за счет международной культурной диффузии. Ждем вас на гостеприимной югорской земле, в Ханты-Мансийске – Новогодней столице Сибири. Кстати, это тоже товарный знак», – резюмировала Наталья Комарова.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 360, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:08
«Ну будете у нас в Югре. … (г- хм) - будете у нас Югре .. милости просим».

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