В Югре 28 июля состоится профессиональный боксерский матч

Сегодня, 28 июля, в Ханты-Мансийске состоится профессиональный боксерский матч. На ринге в центре теннисного спорта встретятся олимпийский чемпион, югорчанин Альберт Батыргазиев и доминиканский спортсмен Франсис Фромета. Напомним, что Альберт выиграл Олимпиаду в Токио-2020, и нынешний поединок станет для него первым домашним выступлением после тех игр.

С именитым югорским спортсменом встретилась Наталья Комарова. «Ваша деятельность, успехи имеют большое значение для Нижневартовска, для Югры, для России, – приводит слова губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. – Не могу не вспомнить ваше интервью по завершении Олимпиады, когда вы сказали, что все, чего добились в Токио, – это было вчера, теперь нужно слезать с пьедестала и работать дальше. Такое отношение к своим достижениям имеет важное значение для каждого из нас, во всех сферах».

«Это такая мощная поддержка, когда у тебя за спиной земляки, семья. Благодарю югорчан, правительство автономного округа за поддержку спортсменов. Югра, действительно, территория спорта», – ответил Альберт Батыргазиев.

В теннисном центре пройдет целый вечер бокса – помимо главного боя там можно будет увидеть встречи спортсменов России, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Кто не сможет присутствовать лично, для тех трансляцию из Ханты-Мансийска проведет «Матч ТВ».