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​Наталья Комарова собрала в онлайне «Управдомов Югры»

Губернатор Югры обсудила с земляками острые вопросы ЖКХ

​Наталья Комарова собрала в онлайне «Управдомов Югры»
Фото admhmao.ru

Вопросы ЖКХ традиционно остаются одними из самых острых в бытовой жизни югорчан, поэтому Наталья Комарова посвятила очередной эфир «Управдомам Югры». «Тема актуальная. Обсуждаем ее в таком формате уже во второй раз. Вопросы, связанные с работой жилищно-коммунального комплекса, – в зоне нашего постоянного внимания, они ежедневно присутствуют на тепловой карте Центра управления регионом», – сказала во вступительном слове глава региона.

Одно из важнейших нововведений, касающихся коммунальной сферы в автономном округе, стало рейтингование управляющих компаний. Всесторонняя оценка этих организаций с учетом мнения жителей и власти проходит раз в полгода. И это дает понимание качества работы УК, что отражается и на последующих результатах. Например, по данным департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, занявшие первые места управляющие организации нарастили объем обслуживаемых домов почти на 10 процентов. А те, кто ушел на последние строчки рейтинга за вторую половину 2022 года, потеряли почти четверть жилого фонда. Вероятно, они бы это и так сделали из-за качества работы, но также рейтинг красноречиво показывает жителям уровень их УК и помогает принять решение о замене.

«Важно: внедрение такой системы включено в федеральную стратегию развития отрасли до 2030 года. Мы двигаемся в верном направлении, навстречу федеральным решениям, – добавила Наталья Комарова. – Результаты следующего рейтинга будут публиковаться с обнародованием баллов, полученных по итогам оценки исполнительными органами автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований, югорчанами и общественными советами».

Кстати, в эти дни завершается опрос граждан о работе их управляющих компаний, что ляжет в основу очередного рейтинга. Пройти опрос можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». А пока югорчане успели пожаловаться на свои УК в эфире у Натальи Комаровой. Одна из сургутянок рассказала, что на улице Ивана Захарова, 12/1, управляющая компания почему-то «забыла» про обязательства раз в пять лет проводить текущий ремонт подъезда – в последний раз это случилось в 2016 году. Впрочем, по словам главы Сургута Андрея Филатова, работы были запланированы на 2021-2022 годы, но свои коррективы внесла пандемия. Теперь ремонт обещают сделать в сентябре этого года.

Однако управляющие компании умеют делать много хорошего. В качестве примера в ходе эфира привели опыт УК «Эталон» из Нефтеюганска, которая автоматизировала систему горячего водоснабжения на индивидуальном теплопункте, и в итоге значительно сократила потери энергии. Только за первые четыре месяца это принесло жителям финансовый результат в размере 170 тысяч рублей. «Хороших результатов нам удалось достичь без внесения жильцами дома дополнительных средств, – описал ситуацию гендиректор ООО УК «Эталон» Ильшат Гумеров. – После этого аналогичные работы выполнены еще на ряде домов: где-то одновременно модернизирована система теплоснабжения и отопления, где-то только теплоснабжение. Бережное потребление и, как следствие, экономия денег потребителей является для нас приоритетом».

В ходе эфира был затронут еще один коммунальный аспект – расселение и снос аварийного жилья. Помимо историй, рассказанных успешно переехавшими в новые квартиры югорчанами, прозвучала и статистика: за четыре с половиной года (начиная с 2019-го) в Югре под расселение попали 637 тысяч квадратных метров, в том числе 340 тысяч – признанных таковым до 1 января 2017 года. «По этому показателю автономный округ занимает третье место среди субъектов Российской Федерации. Работаем над тем, чтобы улучшить этот результат, – обозначила Наталья Комарова. – Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа подготовлены предложения по формированию единой программы по ликвидации фенольного, аварийного и в целом деревянного многоквартирного жилищного фонда на период до 2035 года».

В итоге разговор длился немногим менее двух часов, его аудиторией ВКонтакте стали почти 150 тысяч человек. «Создание комфортных, безопасных условий проживания граждан, предоставление качественных коммунальных услуг – приоритеты, на которых должна выстраиваться работа специалистов в жилищно-коммунальной сфере», – резюмировала Наталья Комарова. Все вопросы, которые югорчане задали к эфиру, традиционно так или иначе будут отработаны профильными специалистами и Центром управления регионом.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 79, комментариев: 0
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