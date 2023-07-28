В «тюменской матрешке» за полгода выявили в три раза меньше фальшивых купюр, чем в прошлом году

В Югре с начала 2023 года изъяли 10 фальшивых купюр. Больше всего подделок обнаружили на юге Тюменской области – 16 штук, а меньше всего на Ямале – четыре штуки. Всего за полгода в «тюменской матрешке» изъяли из оборота 30 фальшивых банкнот на сумму 111 тысяч рублей. Это в три раза меньше, чем годом ранее.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали банкноты самого крупного номинала – 5000 рублей – 20 штук или 67% всех подделок. Выявлены также по три поддельных банкноты номиналами 2000, 1000 и 500 рублей и одна подделка номиналом 100 рублей.

«Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, специалисты Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация или на ощупь – повышенный рельеф некоторых элементов. Не стоит пытаться сбыть кому-либо попавшую к вам фальшивку, это противозаконно. В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Подозрительную купюру можно бесплатно сдать на экспертизу в любой коммерческий банк», – рассказали эксперты Отделения Банка России по Тюменской области.