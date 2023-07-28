Почти 5 тысяч югорчан покусали клещи с начала сезона

В Югре за минувшую неделю, с 17 по 23 июля, 138 югорчан обратились за медпомощью по поводу присасывания клещей. Это на 25,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала эпидемического сезона в ХМАО от укусов клещей пострадали 4 751 человек, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В структуре мест присасывания на минувшей неделе доминируют лес – 30,96%, дачи – 29,99%, в черте городов, поселков – 20,1%, завозных – 14,9%, на кладбищах – 1,66, в парках и скверах – 1,64%, пляжи, набережные – 0,74%», - говорится в сообщении.

С начала сезона на зараженность в ХМАО исследовали 2014 клещей, в том числе 1668 снятых с людей и 346 - собранных в природе. Доля зараженных клещей составила 38,2%: вирусом клещевого энцефалита – 1,4%, клещевым боррелиозом – 35,8, моноцитарным эрлихиозом человека – 5,6, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 0,9%.