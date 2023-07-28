Chevrolet улетела в кювет и перевернулась в Советском районе, погибла женщина

ДТП с погибшей произошло ранним утром накануне, 27 июля, на 6 км автодороги «Юг» в Советском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 24-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП виновник автоаварии получил травмы, а 37-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой медицинской помощи», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения.