Минтруд РФ спрогнозирует значительный рост иностранной рабочей силы в ХМАО

Как сообщают эксперты со ссылкой на ВНИИ труда, к 2030 году число мигрантов в России достигнет показателя в 3,5 млн человек, то есть прибавится 400 тысяч новых работников. Доля мигрантов в российских компаниях вырастет с 4,2% до 4,7%. Особенно приток мигрантов отразится на ХМАО. С учетом этих данных, трудоспособного населения станет больше на два млн человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтруд.

Чаще других иностранных работников нанимают компании в сфере перевозок, ретейла, строительства. Также им предлагают работать упаковщиками, грузчиками и курьерами. Эксперты также назвали условия, при которых стоит ожидать такой приток мигрантов:

«Если в стране не будет предпринято «дополнительных усилий по росту уровня занятости в различных возрастных когортах и не произойдет роста производительности труда», — указано в сообщении.

Югра, как нефтедобывающий регион, предлагает стабильный заработок приезжим. К тому же россиянин, работающий в должности инженера или нефтяника, вряд ли согласиться пойти на стройку разнорабочим. А ведь именно там и заняты большинство мигрантов.