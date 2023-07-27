Площадь лесных пожаров ХМАО сократилась до 6 гектаров

Площадь лесных пожаров в Югре сократилась за сутки со 157 га до 6 га. По данным на утро 27 июля, в округе осталось 3 лесных пожара, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«По состоянию на 09.00 27 июля, проводятся работы по тушению 3 лесных пожаров на площади 6 га в Советском лесничестве, из них локализован 1 пожар на площади 0,5 га», - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в ХМАО ликвидировали 159 ландшафтных пожаров, 485 лесных пожаров и 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

С 22 июля в Югре отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.