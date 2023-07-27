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​В ХМАО на водителя ИВС завели уголовное дело за взятку от арестанта

Водитель ИВС из ХМАО стал фигурантом уголовного дела за взятку от арестанта

​В ХМАО на водителя ИВС завели уголовное дело за взятку от арестанта
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Ханты-Мансийском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания. Он подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По версии следствия, подозреваемый за взятку в размере не менее 53 тысяч рублей незаконно передал осужденному, который содержался в изоляторе временного содержания, сотовый телефон. Денежные средства переводились частями на счет подозреваемого через банковский перевод от сестры осужденного», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 260, комментариев: 0
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