В Югре случилась еще одна трагедия на воде

В Когалыме во время купания на городском пляже утонул 28-летний мужчина. По информации КУ «Центроспас-Югория», накануне им поступил вызов о том, что требуется помощь в поиске югорчанина.

«Прибыв к месту вызова, спасатели определили район поиска и обследовали дно акватории водолазным способом общей площадью 1600 метров квадратных. Тело утонувшего найдено, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции», – сообщили представители учреждения.

Напомним, что ранее сотрудники МЧС Югры рассказали, при каких условиях чаще всего случаются трагедии на воде. По их словам, риск утонуть значительно выше, если человек решил искупаться в запрещенном водоеме в позднее время суток.