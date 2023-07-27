Нетрезвый югорчанин на Toyota съехал в кювет и сбежал с места ДТП

В Югре проводится проверка по факту ДТП с участием нетрезвого водителя. Авария произошла днем накануне, 26 июля, на 157 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО, 44-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. После этого водитель покинул место происшествия.

«Как выяснилось позднее, у водителя иномарки имелись признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1,485 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. В результате ДТП водитель получил травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.