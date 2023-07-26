Наталье Комаровой пожаловались на огромные пробки из-за ремонта моста через Обь

В ХМАО из-за ремонта моста через Обь под Сургутом образуются огромные пробки. Автомобилисты вынуждены проводить в заторах по часу и больше, сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой депутат из Пыть-Яха Андрей Дмитренко.

«По долгу службы мне приходится часто ездить в Сургут через этот мост, и вчера я простоял в пробке больше часа. Рассказал об этой проблеме помощнику губернатора, направил главе округа письмо, чтобы она знала о проблеме и повлияла на ход ремонта», — рассказал Дмитренко URA.RU.

Депутат также отметил, что ремонт моста движется очень медленно. Из рабочих — два-три человека, а техника используется старая, добавил Дмитриенко. По его мнению, ремонтные работы на мосту нужно организовать в круглосуточном режиме.