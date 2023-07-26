Врачи Окружного кардиодиспансера спасли молодого мужчину с тяжелым инфарктом миокарда

В Окружной кардиодиспансер доставили мужчину с обширным инфарктом миокарда. Сердце молодого пациента спасали дежурившие в тот день кардиологи, анестезиологи-реаниматологи и рентгенохирурги, сообщает главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

Многорусловое поражение коронарных артерий в разы повышает сложность хирургического вмешательства. У мужчины был перекрыт кровоток сразу в нескольких сосудах. Для таких тяжелых случаев рентгенохирурги используют специальные средства поддержки и методично, шаг за шагом, восстанавливают проходимость сосудов.

Сложная операция прошла успешно. Пациента уже перевели в обычную палату, предстоит лечение под чутким контролем кардиологов, а затем и реабилитация.