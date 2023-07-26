Тяжеловесы Сургутского района борются за звание лучшего спортсмены Югры

Центр спортивной подготовки сборных команд Югры определяет лучшего спортсмена июня. В голосовании участвуют победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира, всероссийских и международных соревнований старше 21 года, сообщает пресс-служба спортивного учреждения.

Среди претендентов - два тяжелоатлета из Сургутского района Георгий Кесаев и Мурат Абаев. У жителей района есть возможность проголосовать за одного из них, отмечают в пресс-службе администрации муниципалитета.

Георгий занимается тяжелой атлетикой с 2010 года. Входит в основной состав сборной команды России. Является многократным призером Первенства России по тяжелой атлетике.

Марат стал лучшим в июне на чемпионате России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В весовой категории 109 кг он завоевал малую золотую медаль в рывке.

Голосование продлится до 12 часов 31 июля. Отдать свой голос можно здесь.