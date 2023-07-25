Власти Югры назвали основные причины возгораний в лесах

Большинство лесных пожаров на территории ХМАО происходит из-за гроз. Об этом сообщил первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

«Основные причины возгораний — грозы. К тушению привлечены 124 работника авиалесоохраны автономного округа, главного управления МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы», - отметил Збродов, уточнив, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного периода в ХМАО ликвидировали 479 лесных и 158 ландшафтных пожаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

С 22 июля в Югре отменен режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим, запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для охоты и рыбалки.