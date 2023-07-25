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​Наталья Комарова встретилась с новым «газовым генералом» из Югорска

Губернатор Югры провела встречу с новым руководителем «Газпром трансгаз Югорска»

​Наталья Комарова встретилась с новым «газовым генералом» из Югорска
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова провела первую рабочую встречу с новым генеральным директором «Газпром трансгаз Югорск» Алексеем Кшесинским. Он был назначен 11 июля. Это молодой руководитель – ему 39 лет, из них 16 лет он проработал в структурах Газпрома, а в Югорск пришел с должности первого заместителя гендиректора ООО «Газпром трансгаз Волгоград», рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«Хочу поблагодарить за реализацию проектов по охране окружающей среды. В «Газпром трансгаз Югорск» внедрена система экологического менеджмента, она показала свою эффективность, нужно посмотреть возможность ее тиражирования, – сказала Наталья Комарова в ходе разговора. – При поддержке трудового коллектива, материнской компании Газпром в регионе построены десятки социально-значимых объектов, благоустроены общественные пространства. Одновременно это и забота о своем коллективе, и о регионе».

Губернатор также отметила важный профориентационный проект компании «школа – вуз – предприятие» с созданием собственных «Газпром-классов» в школах региона, что востребовано со стороны и родителей, и учащихся. Успехи есть даже у мини-футбольного клуба «Газпром-Югра», созданного на базе предприятия – в 2022 году он в третий раз стал чемпионом России. «Уверена: наша совместная работа в социально-экономическом направлении на благо югорчан, россиян продолжится», – резюмировала Наталья Комарова.

«В Югре работают более половины коллектива и мощностей предприятия, – сказал Алексей Кшесинский. – Мы заинтересованы в наращивании кадрового потенциала. Также осознаем высокую социальную ответственность в местах своего присутствия. Соответственно, экологические проекты – один из приоритетов, это прописано в наших уставных документах».


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Сегодня в 16:24, просмотров: 300, комментариев: 0
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