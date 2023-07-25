В Югре прошла онлайн-лекция о геноме

В Югре состоялась онлайн-лекция на тему «Языки жизни: геном, эпигеном, метагеном». Ее на площадке регионального интеллектуального клуба прочитал заместитель генерального директора Фонда научно-технологического развития Югры Вячеслав Некрасов. Он рассказал геномике – науке о геноме человека, а также важности хотя бы базового понимания этой сферы для всех людей.

«Почему важно знать этот язык? Потому что подавляющее большинство заболеваний являются генетически обусловленными, как, впрочем, и способы их лечения. Потому что генетическая грамотность, вместе с финансовой и цифровой образуют основу долгой, успешной и счастливой жизни человека, – объясняет Вячеслав Некрасов. – На лекции попрактикуем новые языки жизни – геномный, эпигенетический и метагеномный, выучим базовые понятия и наметим пути изучения новых языков».

Выступление прошло в рамках фестиваля науки и технологий ЮНТИ, который проводится при поддержке гранта губернатора Югры.