Санврачи дали рекомендации югорчанам по выбору арбузов и дынь

В ХМАО активно продаются арбузы и дыни. Специалисты окружного Роспотребнадзора напомнили, что некачественные или испорченные плоды могут привести к пищевому отравлению, и дали рекомендации, как правильно выбирать бахчевые культуры.

Где покупать?

Покупайте арбузы и дыни в санкционированных местах торговли. Площадка должна быть огорожена и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Реализация бахчевых вдоль автодорог запрещена. В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Признаки спелых арбузов

Корка яркая и контрастная, твердая и блестящая

Если корку арбузу можно с легкостью проткнуть ногтем, то плод еще не дозрел

Пятно на боку, на котором лежал арбуз, ярко-желтого цвета

Сухие усик и плодоножка

При ударе ладонью арбуз вибрирует

При ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук

При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст

Мякоть красная различных оттенков

Семена черного или коричневого цвета

Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Признаки спелых дынь

Дыни выбирают по тем же правилам, что и арбузы, но есть небольшие различия:

У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая.

Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных плодов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Лучше всего выбирать арбузы и дыни среднего размера.

Как определить «нитратный» арбуз

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого. У арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Употребление и хранение плодов

Перед тем, как разрезать плоды, тщательно их вымойте теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если у купленного арбуза присутствует кислый запах, ни в коем случае не ешьте его – можно получить пищевое отравление.