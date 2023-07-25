Санврачи дали рекомендации югорчанам по выбору арбузов и дынь

В ХМАО активно продаются арбузы и дыни. Специалисты окружного Роспотребнадзора напомнили, что некачественные или испорченные плоды могут привести к пищевому отравлению, и дали рекомендации, как правильно выбирать бахчевые культуры.
Где покупать?
Покупайте арбузы и дыни в санкционированных местах торговли. Площадка должна быть огорожена и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.
Реализация бахчевых вдоль автодорог запрещена. В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Признаки спелых арбузов
- Корка яркая и контрастная, твердая и блестящая
- Если корку арбузу можно с легкостью проткнуть ногтем, то плод еще не дозрел
- Пятно на боку, на котором лежал арбуз, ярко-желтого цвета
- Сухие усик и плодоножка
- При ударе ладонью арбуз вибрирует
- При ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук
- При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст
- Мякоть красная различных оттенков
- Семена черного или коричневого цвета
- Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.
Признаки спелых дынь
Дыни выбирают по тем же правилам, что и арбузы, но есть небольшие различия:
- У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая.
- Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.
- От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.
- Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных плодов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Лучше всего выбирать арбузы и дыни среднего размера.
Как определить «нитратный» арбуз
Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого. У арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.
Употребление и хранение плодов
Перед тем, как разрезать плоды, тщательно их вымойте теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если у купленного арбуза присутствует кислый запах, ни в коем случае не ешьте его – можно получить пищевое отравление.