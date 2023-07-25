В Югре тушат 11 лесных пожаров на площади 2,5 тысячи га

В Югре, по данным на утро 25 июля, проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 2,5 тыс. га. Из них локализовано 6 пожаров на площади 2,4 тыс. га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«К их ликвидации и локализации привлечены 105 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - говорится в сообщении.

С начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 158 ландшафтных пожаров, 468 лесных пожаров и 6 возгораний на землях ООПТ.

С 22 июля в округе отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом в регионе по-прежнему действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.