СК по ХМАО назвал самые коррупционные города округа

Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск в первом полугодии 2023 года стали наиболее коррумпированными в Югре по итогам подсчета общего числа преступлений подобного рода среди городов округа, сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

С января в округе возбудили 157 уголовных дел из-за взяток, мошенничества и коммерческих подкупов. По 126 делам собраны все материалы и доказательства, они переданы в суд для вынесения приговора. 54 человека представлены обвиняемыми.

На общую сумму в 305 млн рублей арестовано имущество взяточников и мошенников. Их материальное положение, отметили в управлении, проверяют в первую очередь в ходе расследования, чтобы возместить ущерб пострадавшей стороне, назначить штраф и применить конфискацию.