В Югре инфляция движется медленнее, чем в УрФО и РФ

В июне в Югре цены выросли на 0,11%. Однако эксперты отделения Банка России по Тюменской области отмечают, что темп в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,02%) и России в целом (3,25%).

«На динамику инфляции в автономном округе в июне оказали рост потребительской активности, смещение сезонности в динамике цен на некоторые продовольственные товары и ослабление рубля», – подчеркивают специалисты.

Отмечается, что среди продовольственных товаров наблюдается подорожание свинины, огурцов, импортных фруктов. А вот среди непродовольственных наиболее сильно увеличились в цене бензин, стройматериалы, медикаменты.