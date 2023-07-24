Прокуратура ХМАО составила портрет типичного преступника

Прокуратура Югры составила протрет преступника по итогам правонарушений, совершенных в первом полугодии 2023 года. Так, по данным силовиков, это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, без постоянных источников дохода, с криминальным прошлым, без высшего образования и судимый.

«В соответствии с федеральным законодательством органы прокуратуры осуществляют государственный единый статистический учет данных о состоянии преступности. На основе сводных сведений о множестве ее характеристик прокуроры координируют работу правоохранительных органов. Принятые прокуратурой округа меры по обеспечению достоверности данных о преступности позволили обеспечить прозрачность криминальной статистики», – подчеркнули в структуре.

За прошедшие полгода в регионе к уголовной ответственности привлечено более 3,8 тысяч человек.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в абсолютном большинстве случаев преступления совершались мужчинами (83%), женщины по-прежнему отличаются большей законопослушностью – по статистике на них приходится лишь 17% лиц, преступивших уголовный закон.

Треть женщин – совершили кражи, еще почти 10% - были уличены в незаконном обороте наркотиков. 5 женщин привлечены к уголовной ответственности за совершение убийств, 14 – за причинение тяжких телесных повреждений.

Совсем незначительную долю среди преступников занимают несовершеннолетние – немногим более 1% от всех лиц. Четверть несовершеннолетних – привлечены к уголовной ответственности за хищения.