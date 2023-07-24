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​Югорчане — в числе лидеров по турпотоку в Сочи

Этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 25% больше жителей Югры, чем годом ранее

​Югорчане — в числе лидеров по турпотоку в Сочи
Фото: МегаФон

Этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 25% больше жителей Югры, чем годом ранее. Более 60% любителей пляжного отдыха предпочли Сочи другим популярным локациям Краснодарского края, — к таким выводам пришли аналитики МегаФона, на основе анализа обезличенных данных онлайн‑трафика с помощью инструментов Big Data.

Ежегодно Краснодарский край посещает более 15 миллионов человек. В летний сезон турпоток наиболее активен.Города и поселки принимают гостей вдоль всего побережья — от Анапы до Сочи. Можно выбрать локацию под любой запрос и ожидания: для отдыха с детьми, молодежи или тех, кто хочет полностью отключиться от городской суеты.

По данным аналитиков МегаФона 63% любителей пляжного досуга в Краснодарском крае предпочли провести отпуск в Сочи. Наибольшее число туристов приехало сюда из столицы России, а также Московской, Ленинградской, Самарской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

В сторону Анапы, Геленджика и Новороссийска отправились 37% россиян. В этом направлении захотели отдохнуть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону.

С начала лета в северной части побережья, Сочи и Адлере отмечается увеличение туристического потока на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом число югорчан на сочинских и адлерских пляжах увеличилось на 25%.

Помимо солнцезащитного крема, панам и сланцев абоненты МегаФона не забыли взять с собой и смартфоны. Находясь на береговых линиях в первую половину лета, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. По данным исследования мобильная активность жителей Югры выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Северяне проговорили около 695 тысяч минут, равные 16 месяцам беспрерывного общения. А интернет‑трафик сгенерировали на 51 терабайт, что сравнимо с безостановочным просмотром на протяжении четырех лет нового сезона отечественного сериала «Ищейка», снятого в Сочи.

Для того, чтобы предоставить стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам для многочисленных гостей Краснодарского края, МегаФон развивает инфраструктуру связи. С начала года оператор построил и модернизировал свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах региона. Путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах в любое удобное для них время.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 233, комментариев: 0
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