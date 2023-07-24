Два человека погибли и семеро пострадали на дорогах ХМАО за выходные

За минувшие выходные в Югре произошло 7 ДТП, в которых два человека погибли и семеро получили травмы. Авария с погибшими произошла утром накануне, 24 июля, в Сургутском районе. При столкновении с металлическим повреждением погибли мотоциклист и его пассажир.

Еще одно серьезное ДТП случилось на 142 км автодороги Сургут-Нижневартовск в Нижневартовском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 31-летний водитель Toyota, двигаясь со стороны Нижневартовска в направлении Сургута, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 44-летней женщины. В результате ДТП оба водителя получили травмы.