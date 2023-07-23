Кратковременные дожди и грозы ожидаются в ХМАО в первые дни рабочей недели

В первые дни рабочей недели в Югре ожидается теплая и дождливая погода. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 24 июля, синоптики прогнозируют +11+16 градусов ночью и +23+28 градусов днем. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и туман. Ветер переменных направлений слабый.

Во вторник, 25 июля, столбик термометра покажет +13+18 градусов ночью и +22+27 градусов днем. Также синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь и грозы в отдельных районах. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В среду, 26 июля, ожидается +12+18 градусов в ночные часы и +22+27 градусов в дневные. Повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Ветер подует со стороны запада со скоростью до 12 м/с.