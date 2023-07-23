Власти ХМАО: ситуация с лесными пожарами стабилизировалась

Ситуация с лесными пожарами в Югре стабилизировалась, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов. По данным на утро 23 июля, в регионе тушат 6 лесных пожаров на площади почти 2 тыс. га и 3 ландшафтных на площади 30 га.

За минувшие сутки в ХМАО потушили 8 лесных пожаров на общей площади 470 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 153 ландшафтных пожара, 449 лесных пожаров и 6 возгораний на землях ООПТ.

С 22 июля в Югре отменили режим ЧС в связи с лесными пожарами. При этом в округе продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.