Югорский морпех увез 20 детей в Киргизию и устроил лагерь, который закрыли силовики

Скандально известный морпех из ХМАО вывез группу из 20 детей на берег озера Иссык-Куль в город Чолпон-Ата, где устроил детский лагерь, который закрыли силовики. Взрослые пили пиво, разводили костры и разливали моторный бензин. Главой «Клуба морских пехотинцев ХМАО» Русланом Вышкурцевым заинтересовалась полиция Киргизии, сообщает «МуксунFM», ссылаясь на местное издание Turmush.

«Поступила жалоба о том, что они устраивают костер возле пляжа, устроили туалет, разбрасывают мусор. Разливали моторный бензин, портили краснокнижные деревья, пили пиво, хотя лагерь детский», — указано в сообщении.

Напоминаем, что в прошлом году из-за морпеха два десятка детей отправились на остров Валаам на неприспособленных для этого лодках и попали в шторм, в следствие чего оказались заблокированы на острове.