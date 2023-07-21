Число укушенных клещами в ХМАО сократилось на 25% за неделю

В Югре за неделю с 3 по 9 июля клещи укусили 186 человек. Это на 25,6% меньше, чем на предыдущей неделе и на 28,2% меньше, чем на аналогичной неделе 2022 года. Всего с начала эпидемического сезона в больницы по поводу присасывания клеща обратились 4 613 югорчан, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В структуре мест присасывания на минувшей неделе доминируют лес – 30,28%, дачи – 30,26%, в черте городов, поселков – 20,3%, завозных – 15,1%, на кладбищах – 1,7, в парках и скверах – 1,7%, пляжи, набережные – 0,7%», - говорится в сообщении.

По частоте присасываний среднеокружной уровень превышен в Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кондинском и Нефтеюганском районах, а также в городах Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Лангепас, Нягань и Урай.

С начала сезона на зараженность исследовано 1915 клещей. Доля зараженных клещей составила 37,4%: вирусом клещевого энцефалита – 1,3%, клещевым боррелиозом – 35,5, моноцитарным эрлихиозом человека – 5,4, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 0,8%.