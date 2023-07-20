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​Наталья Комарова в прямом эфире с югорчанами обсудит проблемы ЖКХ

Вопросы ЖКХ станут темой прямого эфира «Управдомы Югры» с Натальей Комаровой

​Наталья Комарова в прямом эфире с югорчанами обсудит проблемы ЖКХ
Фото t.me/komarova_ugra

Очередной прямой эфир Натальи Комаровой будет посвящен вопросам и проблемам ЖКХ. «С начала 2023 года в систему «Инцидент Менеджмент» поступили 1620 вопросов от югорчан (217 – в июле), связанных с качеством обслуживания многоквартирных домов, придомовых территорий. В этой связи предлагаю обсудить востребованные, актуальные вопросы на прямой линии «Управдомы Югры» 25 июля в 16:00, – написала губернатор в своих социальных сетях. – Во время встречи вместе оценим работу управляющих компаний, обсудим региональную программу капитального ремонта, вопросы подготовки многоквартирных домов к зиме, обеспечения жильем, переселения из аварийного жилья, создания инфраструктуры в новых микрорайонах (нацпроект «Жилье и городская среда)».

Глава региона призвала земляков оставлять комментарии, вопросы и предложения под этим постом ВКонтакте. Самые интересные и актуальные попадут в эфир, с остальными отдельно отработают специалисты Центра управления регионом, окружных и местных органов власти и управляющих компаний.

Встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора Югры https://vk.com/nv_komarova, https://ok.ru/nv.komarova и официальном сообществе региона «ВКонтакте» — https://vk.com/shtabugrа.


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Сегодня в 18:28, просмотров: 170, комментариев: 0
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