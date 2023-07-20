Югорчане реже всего оставляют чаевые в отелях и на заправках

71% югорчан оставляют чаевые в ресторанах и кафе: каждый третий (31%) делает это всегда, а 40% — лишь в случаях, когда обслуживание было отличным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Каждый второй доплачивает за сервис таксистам: 9% — всегда, 41% — иногда. Курьеров благодарят деньгами 44%: 13% — постоянно, 31% — в случае оперативной доставки. 42% радуют чаевыми парикмахеров и мастеров салонов красоты: 17% — всегда, а 25% — в зависимости от результата. Реже сверх счета платят в отелях и на автозаправках: в гостиницах на чай оставляют 28% жителей округа (8% — всегда, 20% — по ситуации), на мойках и заправках — 27% (7% — всегда, 20% — по ситуации).

«Тем не менее самые щедрые чаевые — по-прежнему в гостиничной сфере: благодарные гости оставляют там в среднем по 440 рублей. В ресторанах сверх счета платят в среднем 270 рублей, в салонах красоты — 240. Среднестатистический пассажир такси готов поблагодарить водителя суммой в 130 рублей. Курьерам достается 110 рублей сверх оплаты, а сотрудникам автомоек и заправок — 100 рублей», – рассказали аналитики SuperJob.