416 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО с начала пожароопасного периода

В Югре продолжается борьба с возгораниями в лесах. По данным на утро 20 июля, в округе действуют 20 лесных пожаров на площади 3 тыс. га, из них локализовано 10 пожаров на площади 858 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Белоярском лесничестве, где пожарные тушат 2 возгорания на площади 2,3 тыс. га. А также в Сургутском лесничестве, где зарегистрировано 6 пожаров на площади 581 га.

«К ликвидации и локализации пожаров привлечены 373 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - уточняет телеграм-канал.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25,6 тыс. га, 416 лесных пожаров на площади 45,7 тыс. га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.