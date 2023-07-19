Заболеваемость ОРВИ сократилась на 10% за неделю в ХМАО

В ХМАО за неделю с 10 по 16 июля зарегистрировали 31 случай заболевания ОРВИ на 10 тыс. населения. Это ниже уровня предыдущей недели на 10% и выше уровня эпидпорога на 39,4%. Снижение заболеваемости произошло во всех возрастных группах, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В округе заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют 3 территории: Сургут - 35,1% (доля в общей заболеваемости), Нижневартовск - 12%, Ханты-Мансийск – 8%», - отметили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что на прошлой неделе у некоторых больных диагностировали риновирус, SARS-CоV-2 (один из штаммов коронавируса), аденовирус, РС-вирус, парагрипп.