Почти семь тысяч гектаров леса горят в ХМАО

По состоянию на утро 19 июля, в Югре проводятся работы по тушению 30 лесных пожаров на площади 6931,43 га, из них локализовано 14 пожаров на площади 4801,23 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«К их ликвидации и локализации привлечены 475 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», – говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:

151 ландшафтных пожара на площади 25601,93 га;

404 лесных пожаров на площади 39964,37 га;

6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

«В Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введены в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. С 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек», – напоминают в сообщении.