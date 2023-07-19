Пяти осужденным из Югры разрешили работать с детьми

В Югре пятерым ранее судимым жителям региона дали разрешение на работу с детьми. Одному заявителю отказали, сообщили в пресс-службе окружной Думы.

«Мы даем второй шанс, возможность заниматься полезным и любимым делом людям, раскаявшимся в совершении противоправного деяния. При этом хотелось бы напомнить, что необдуманный поступок сегодня может омрачить человеку всю оставшуюся жизнь», – отметил депутат Николай Ташланов.

После изучения материалов и личной беседы с заявителями уполномоченные по защите прав детей пришли к выводу, что пять ранее осужденных людей не представляют опасности для жизни, здоровья и нравственности юных югорчан и могут работать в учреждениях с их участием.